Musei civici, oggi l’apertura straordinaria

Apertura straordinaria al pubblico dei musei civici di Imola, oggi, con orario festivo. Palazzo Tozzoni (via Garibaldi, 18) e museo San Domenico (via Sacchi, 4) saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso: 4 euro intero; 3 euro ridotto. La Rocca sforzesca è invece chiusa per lavori. Il quadriportico del museo San Domenico, in particolare, ospita la mostra fotografica ‘Magic Ayrton Senna / 1994-2024’. Un percorso in 94 immagini rigorosamente in bianco e nero, colte dall’obiettivo dei fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari.