Non solo Ayrton Senna. Una targa per Ratzenberger. Sarà alla tribuna Tosa

Non solo il ricordo di Ayrton Senna. A 30 anni dal weekend più nero della storia della Formula 1, Imola non dimentica nemmeno Roland Ratzenberger, il pilota austriaco morto in un incidente durante le qualifiche del Gran premio di San Marino del 1994, il giorno prima del campione brasiliano.

Martedì alle 18.45, alla tribuna Tosa, verrà infatti inaugurata una targa posizionata sotto la foto di Ratzenberger con le parole che descrivono il pilota, così come riportate sulla sua tomba a Salisburgo: "Er lebt für seinen traum" ("Ha vissuto per il suo sogno"). Prevista la presenza dei genitori di Roland, Margit e Rudolf, che più volte in questi anni sono tornati a Imola ricevendo sempre grande affetto da parte degli appassionati, e delle autorità.

La targa è il modo che la ‘Sfida del cuore’, Onlus imolese impegnata nel sostegno di vari progetti solidali nonché nel tenere viva la memoria di alcuni compianti protagonisti della Formula 1 che fu, ha individuato per commemorare appunto i 30 dalla prematura morte del pilota austriaco. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

"In questa circostanza – spiega la presidente della ‘Sfida del cuore’, Deanna Zaccherini – abbiamo fatto una scelta motivata dall’empatia: un modo per rafforzare il fil rouge con la famiglia e Salisburgo, città dove Roland riposa e dove tuttora vivono i genitori. Una maniera per far sì che il ricordo tra Austria e Italia sia in qualche modo speculare".

Ma Ratzenberger sarà ricordato anche il primo maggio, anniversario della morte di Senna, quando i cancelli dell’Autodromo si apriranno gratuitamente al pubblico per tutta la giornata. Si parte alle 9.30 con una camminata dedicata ad Ayrton e Roland che culminerà in uno scatto commemorativo. L’invito per gli appassionati è indossare i colori delle bandiere del Brasile e dell’Austria.

Alle 13.30 è in programma la classica commemorazione alla variante del Tamburello. Previsto un momento istituzionale di ricordo con autorità locali, nazionali ed internazionali. Minuto di silenzio alle 14.17, ora dell’incidente di Senna. Attesi tra gli altri il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira. A seguire, il ricordo di Ratzenberger con deposizione fiori alla variante Villeneuve. È notizia di ieri che nella circostanza, assieme a Tajani e a Vieira, è prevista anche la presenza del ministro austriaco Alexander Schallenberg. Alle 16.30, in sala stampa, proiezione di un breve estratto del documentario di Peter Levay dedicato proprio a Ratzenberger.

Nella monoposto di Senna, dopo il tragico schianto del primo maggio 1994 al Tamburello, venne ritrovata una bandiera austriaca. Il campione di San Paolo avrebbe voluto sventolarla a fine gara, dal gradino più alto del podio, in memoria dell’amico scomparso il giorno prima.