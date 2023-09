Nuova luce sul borgo Task force per potenziare l’illuminazione pubblica

Nuova luce su Dozza con il project financing. E anche il municipio strizza l’occhio all’efficientamento energetico grazie ai fondi del Pnrr. E’ partita nei giorni scorsi l’innovativa forma di cooperazione tra settore pubblico e privato tra l’ente di via XX Settembre e la ditta Aldrovandi di San Lazzaro per la gestione del servizio. L’accordo della durata di 15 anni, che prevede l’assunzione dei rischi di impresa anche a carico dell’operatore, genererà entrate sufficienti a remunerare l’investimento effettuato. Calerà, quindi, l’importo annuo del canone comunale e si procederà con la riqualificazione di ben 1.241 punti luce. Spazio poi alla programmazione di manutenzione, con un occhio di riguardo alle azioni periodiche e preventive per ridurre il rischio dei guasti, alla miglioria dell’efficienza energetica e al restyling degli impianti. Senza dimenticare il capitolo dell’ammodernamento tecnologico che passerà dalla sostituzione degli attuali apparecchi obsoleti con efficienti lampade a led. Il modo migliore per ridurre emissioni inquinanti e contenere i consumi. Il cronoprogramma è chiaro: massimo 90 giorni di tempo per il cambio di tutti i corpi illuminanti ad esclusione di quelli del centro storico e della Rocca per i quali occorrerà un mese in più. Centoventi giorni per realizzare i nuovi impianti e 180 per materializzare rinnovati quadri elettrici e linee di alimentazione. Una sorta di rivoluzione. Tra le novità ci sarà anche l’attivazione di un call center per raccogliere le richieste di intervento: segnalazioni di anomalie, reclami, solleciti e informazioni in genere da parte degli utenti. Criticità che il nuovo gestore dovrà prendere in carico e risolvere con tempi definiti per evitare penali. Attivi la mail [email protected] e il numero verde 800 692 269 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Utile anche il numero di messaggistica su WhatsApp h24: 328.3010952.

Ma non è tutto. A metà del mese, infatti, prenderanno il via anche i lavori per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza del municipio. Opere, dal costo complessivo di 70mila euro, finanziate completamente coi fondi del Pnrr. Il progetto esecutivo è già stato redatto dalla società Gp Service di Imola, dopo il confronto con la Sovrintendenza di Bologna, e le lavorazioni termineranno entro l’anno. "Siamo pronti a dare il via ad un’operazione di partnerariato responsabilizzato che mette al centro la salvaguardia degli impianti e l’assicurazione di una manutenzione più efficace – spiega il sindaco Luca Albertazzi –. Servizi moderni e nuovi investimenti che puntano al risparmio energetico e al rispetto ambientale. Prevista una riduzione di 271386 kilowattora annui, pari al 61 per cento in meno rispetto ad oggi e alla diminuzione di 98 tonnellate di anidride carbonica emessa ogni anno. Un punto fondante del nostro programma di mandato".