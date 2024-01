Nuova ondata di piogge. Scatta l’allerta arancione

Stato di allerta arancione nella giornata odierna per piogge intense nelle zone di collina e pianura del settore centro-orientale della regione, tra cui il territorio del circondario imolese, tra Vallata e Bassa.

Allerta gialla nel resto dell’Emilia-Romagna ad esclusione della pianura piacentino-parmense dove non si segnalano criticità.

Secondo il bollettino emesso dall‘Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia), in particolare sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-orientale che potranno generare nelle zone montane e collinari fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-orientale, con occupazione delle zone di naturale espansione nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi e con interessamento degli argini.

Sono previste nevicate di debole/moderata intensità più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale.

Previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica.

Mare agitato al largo, mentre non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, più probabili nella mattinata di domani.

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione. Si raccomanda di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla seguente piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

Per quanto riguarda il nostro territorio, dopo le abbondanti precipitazioni di ieri, sono attesi circa trenta millimetri di pioggia in città e nella bassa. Precipitazione intense anche in Vallata dove è atteso qualche millimetro di pioggia in più.

Sorvegliati speciali, come sempre, saranno i fiumi Santerno e Sillaro, corso d’acqua – quest’ultimo – che necessita ancora di interventi di manutenzione in alcuni tratti.

Per gli amanti della neve, invece, nessuna novità in arrivo. Con l’inizio della settimana, infatti, la perturbazione si allontanerà dal nostro territorio lasciandosi dietro un contesto climatico più o meno in linea con il periodo, ma senza precipiazioni.

red. cro.