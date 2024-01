Nuova tariffa puntuale, continuano gli incontri pubblici

Continuano gli incontri sulla tariffa puntuale. Dopo le sei assemblee pubbliche tenute a dicembre in città e nelle frazioni, continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme che propone quattro nuove date per illustrare alla cittadinanza il passaggio alla TCP-Tariffa Corrispettiva Puntuale del servizio di raccolta rifiuti (che sostituisce la TARI-Tassa Rifiuti), una novità che ha preso il via dal primo gennaio 2024 e – secondo l’amministrazione comunale – "porterà certamente risparmi in bolletta per tutte le famiglie". I prossimi incontri, tutti alle ore 20,30, saranno martedì 16 alla Sala Sassi a Castel San Pietro Terme, giovedì 18 al Centro civico di Osteria Grande; martedì 23 alla Sala Polivalente di Poggio Grande; giovedì 25 ancora alla Sala Sassi di Castel San Pietro Terme. Agli incontri saranno presenti il vicesindaco Andrea Bondi, che ha la delega all’Ambiente, e l’assessora Barbara Mezzetti (assieme nella foto), con delega alle Politiche tributarie Inoltre in questi giorni è stata pubblicata una pagina nel sito web del Comune con tutte le informazioni sul tema.

"Differenziare di più, oltre a essere giusto e necessario per inquinare di meno, con la Tariffa

Puntuale sarà anche più conveniente – spiegano il sindaco Fausto Tinti e il vicesindaco Andrea

Bondi –. Lo dimostra innanzitutto l’esperienza dei Comuni di Dozza e Mordano dove, dopo quattro anni di adozione, il meccanismo si è dimostrato virtuoso aumentando la differenziata, e questo si è tradotto in un risparmio per i cittadini. Noi a Castel San Pietro Terme partiamo avvantaggiati, perché gran parte delle famiglie castellane rientra già nella quantità di conferimenti previsti dalla nuova Tariffa Puntuale. In base alle simulazioni effettuate, con la situazione attuale queste famiglie avranno subito un risparmio medio in bolletta del 10 per cento".

Il Comune ha comunque previsto – per dare tempo ai cittadini di adeguarsi – di utilizzare risorse per ridurre tutte le bollette per la durata di un paio d’anni e premiare ulteriormente le famiglie virtuose.