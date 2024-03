Nuovi pannelli e spazi didattici al centro visita di via Rineggio

Manca sempre meno all’evento ‘Primavera alla Casa del Fiume’ di Borgo Tossignano. Domani, dalle ore 15.30 in poi, appuntamento al centro visita di via Rineggio per l’inaugurazione delle nuove dotazioni didattico-naturalistiche. Dopo i saluti istituzionali, alla presenza dell’assessora regionale Barbara Lori e del sindaco Mauro Ghini, spazio alla dettagliata descrizione degli interventi di miglioria e ripristino post alluvione in compagnia dei progettisti e delle realtà che operano nella struttura. Pannellature con le sagome di piante e animali, con tanto di impronte per l’apprendimento dei più piccoli, e nuove aule didattiche a cielo aperto. Opere promosse dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità i fondi regionali. A seguire, visita guidata e l’approfondimento sul progetto di conservazione dei boschi di quercia ‘Life 4Oak Forest’. L’iniziativa, completamente gratuita, è cofinanziata dal programma Life dell’Unione Europea.

m.g.