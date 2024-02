Nuovo look per la biblioteca comunale

Qualche giorno fa alla biblioteca comunale di Casalfiumanese sono state inaugurate l’aula studio e la nuova disposizione degli spazi e arredi. Una serie di funzionali novità per dare il via alla pianificazione delle attività 2024 della sala a scaffali del paese della vallata del Santerno gestita dalla cooperativa ‘Il Mosaico’. In programma ci sono gruppi di lettura, incontri, laboratori, racconti e soprattutto il nuovo progetto di invito alla lettura dal titolo ‘Ad occhi aperti – Racconti e narrazioni oltre le parole’ che comprende tanti appuntamenti per festeggiare la 40esima edizione dell’iniziativa. Un percorso, rivolto agli alunni delle scuole del territorio, strutturato per favorire l’accoglienza in biblioteca attraverso letture e laboratori a tema. Ma anche incontri con gli autori e gare di lettura con tanto di premiazione in calendario nel mese di giugno. Per non parlare dell’attesa mostra ‘Kamishibai. La valigia dei racconti’, in agenda a maggio e organizzata in collaborazione con la casa editrice Artebambini, composta da venti butai decorati da artisti e autori di storie per l’infanzia. Tanti servizi a disposizione della comunità che negli ultimi anni ha intensificato la frequentazione delle sale. I numeri parlano chiaro: il 2023 ha registrato un incremento del 48,53% rispetto al 2022, passando da 1358 a 2017 volumi, di prestiti interbibliotecari.

"Oltre alla lettura, la nostra biblioteca sta introducendo una pluralità di servizi culturali, di interventi di animazione e di coinvolgimento sociale – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli –. Dati che la rendono non solo un luogo di conservazione dei libri ma un vero e proprio hub culturale e sociale in grado di favorire la crescita e lo sviluppo delle persone e della comunità. La sua attività in crescita rappresenta una risorsa preziosa per il benessere di tutti".