Obiettivo sicurezza . In arrivo 11 telecamere per la lettura targhe : "Così fermiamo i ladri"

Undici telecamere per un investimento complessivo da 130mila euro. Eccolo il nuovo sistema di lettura targhe del Circondario per il quale la Giunta dell’ente di via Boccaccio, composta dai dieci sindaci del territorio, ha appena approvato uno studio di pre-fattibilità tecnico ed economica. L’installazione di questi ulteriori occhi elettronici, "integrativi rispetto a quanto ad oggi in essere in determinate aree", viene definito un "obiettivo prioritario" del Circondario in quanto finalizzato ad "azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria".

Nello studio redatto da Area Blu si sottolinea come i dispositivi in questione siano in grado di "rilevare e riconoscere targhe fino ad una velocità massima di 160km/h senza l’ausilio di sistemi trigger (spire, laser, radar)" e siano abilitati a "installazioni fino a 25 metri di distanza con angoli fino a 50° di apertura orizzontale e verticale". Inoltre, il database interno permette il riconoscimento targa di "molteplici codifiche nazionali (riconoscimento simultaneo fino a 28 Paesi Ue) e riconosce i codici speciali – si sottolinea sempre nello studio – come quelli ad esempio relativi a merci pericolose, con una specifica libreria per il riconoscimento delle targhe di veicoli commerciali dove normalmente layout e materiali possono variare significativamente rispetto agli standard delle altre targhe".

Ma dove verranno installate le undici nuove telecamere? La prima all’incrocio tra le vie Montanara e Raggi, a Borgo Tossignano. Il secondo e il terzo occhio elettronico andranno invece a sorvegliare la strada provinciale SP 3 Trasversale di Pianura, all’altezza della rotatoria per Fiorentina di Medicina. La quarta telecamera a Castel del Rio, proprio in corrispondenza del cartello che segna l’inizio del centro abitato. La quinta lungo la Codrignanese, a Borgo Tossignano; mentre la sesta sulla via Viara a San Martino in Pedriolo (Casalfiumanese). La settima telecamera verrà invece installata sulla Valsellustra. Altri due occhi elettronici spunteranno, secondo i piani di Area Blu avallati dal Circondario, lungo la via Di Mezzo a Toscanella di Dozza. Le ultime due postazioni per la lettura targhe andranno infine sulla Montanara (lato Sud e Nord), nel territorio del comune di Fontanelice.

"I sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa – ricordano da Area Blu – scansionano tutto il traffico che scorre attraverso un varco e, ogni qualvolta la targa di un veicolo viene riconosciuta, il sistema scatta una fotografia e memorizza all’interno di un database i metadati relativi al numero della targa, alla data e all’ora del transito, all’identificativo del varco di rilevazione".

In particolare, i dispositivi che verranno installati nel circondario sono composti da una fotocamera monocromatica ad alta risoluzione dedicata al riconoscimento dei caratteri; una telecamera a colori alta risoluzione dedicata alla creazione di immagini del veicolo in transito (telecamera di contesto); un potente illuminatore a lungo raggio di azione; una scheda ad alte prestazioni per l’elaborazione delle immagini; una unità di memorizzazione.