Omaggio a don Giulio Minardi, prete-coraggio

Sabato 1° aprile cerimonia in ricordo di don Giulio Minardi quale simbolo autentico di solidarietà e coraggio, avendo il sacerdote imolese anteposto la vita degli altri alla propria incolumità. Il vicesindaco Fabrizio Castellari e il presidente della sezione di Imola dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, Gabrio Salieri, deporranno corone presso il busto eretto nel 2000 nel giardino dell’Istituto di Santa Caterina, in via Cavour.

Durante la seconda guerra mondiale, il parroco imolese diede asilo ad antifascisti, a partigiani, perseguitati politici, ebrei e a militari disertori, ospitandoli nelle grandi cantine della canonica della chiesa del Carmine e in altre strutture religiose, salvando così la loro la vita. Nominato cappellano delle carceri di Imola, don Minardi si prodigò anche a favore dei detenuti, visitandoli, confortandoli, divenendo il tramite fra essi e i loro familiari.