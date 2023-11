Open day dell’Università. Un giorno per scoprire corsi, aule e servizi

Tredici corsi di laurea divisi in quattro aree didattiche: medica, farmacia, agraria e ingegneria. La sede imolese dell’Università di Bologna apre le proprie porte, venerdì, per un open day. Si tratta di una iniziativa di orientamento, in un momento in cui i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori sono chiamati a fare una scelta molto importante per il proprio futuro, quella di iscriversi all’Università.

L’evento avrà inizio alle 15 in Aula Magna (via Garibaldi, 24) con i saluti di apertura del sindaco Marco Panieri, del dg dell’Ausl, Andrea Rossi, e del presidente della Fondazione Crimola, Rodolfo Ortolani. Seguirà una breve presentazione della sede e dei servizi agli studenti a cura della referente accademica della sede, la professoressa Patrizia Tassinari. Dalle 15.30 i partecipanti potranno quindi accedere alle stanze dei corsi di loro interesse, per conoscerli meglio e parlare con docenti, tutor, studenti e laureati, oltre che prendere parte ai tour ai laboratori ad alta tecnologia, tra cui quelli presenti nel plesso Lolli e nel polo formativo dell’Ausl, le serre didattico-sperimentali nel plesso Scarabelli e i laboratori di meccatronica in Palazzo Dal Pero.

"La sede di Imola, che da questo anno accademico ospita anche nuovi corsi di laurea, è orgogliosa di accogliere gli studenti e le studentesse e le loro famiglie – afferma Tassinari – per mostrare la qualità di tutti gli spazi e di tutte le sue dotazioni e per presentare i propri corsi, tutti con elevatissimi livelli di soddisfazione da parte degli studenti e con eccellenti tassi di inserimento nel mondo del lavoro".

Per il sindaco Panieri, l’open day della sede dell’Università di Bologna a Imola è "un’occasione efficace per fare conoscere sempre di più l’offerta formativa presente in città, che si è andata ulteriormente arricchendo".

Nelle parole di Rossi, invece, la diffusione dell’offerta formativa universitaria sul territorio imolese è stata "una scelta lungimirante e rappresenta ancora oggi una grande opportunità. I corsi che sono stati attivati – prosegue Rossi – hanno una precisa identità, sia sul piano dei contenuti che su quello della logistica. Sono inoltre perfettamente integrati con le vocazioni del territorio, a cominciare dalle attività prevalenti dell’Azienda sanitaria".

Tra i principali sostenitori dell’Alma Mater a livello locale c’è la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. "Come sempre la Fondazione è al fianco dell’Università per ogni tipo di impegno volto a sostenere l’istruzione e la formazione dei giovani, in quanto considera questi aspetti fondamentali – conclude il presidente Ortolani –. Gli open day rappresentano un’occasione unica, rivolta agli studenti e le loro famiglie, per conoscere la sede universitaria, i corsi di laurea offerti e i servizi a disposizione nel nostro plesso imolese".

L’evento si svolgerà anche online. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili nel portale AlmaOrienta dell’Università di Bologna.