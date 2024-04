Open day nidi, un successo. Iscrizioni al via da domani

Da domani al via le iscrizioni per i nidi d’infanzia. Ma prima per i genitori un tour tra le strutture in compagnia del vicesindaco Fabrizio Castellari. "Questa è la conferma di quanto sia riconosciuta e apprezzata dalle famiglie l’importanza di questo primo tratto del percorso educativo dei propri figli", spiega l’assessore dopo aver accompagnato tanti padri e madri nelle visite. Tanto da definirlo un open day "riuscito molto bene".

E così, da domani, si aprono le iscrizioni per il prossimo anno educativo che partirà a settembre, per i bambini nati dal primo gennaio del 2022 al 25 aprile del 2024, che si iscrivono per la prima volta al nido d’infanzia. Le iscrizioni, che scadono il 3 maggio, nello specifico, riguardano i nidi d’infanzia comunali e i nidi d’infanzia e piccoli gruppi educativi convenzionati.

"Viene riconosciuta la qualità che tutte le educatrici, i gestori e il Servizio infanzia del Comune ogni giorno mettono in campo con passione e dedizione. A loro va tutta la nostra gratitudine", prosegue Castellari dopo la visita al nido comunale Scoiattolo e al nido convenzionato Cornelia, insieme alla responsabile del Servizio Infanzia del Comune, Barbara Molinazzi. I genitori potenzialmente interessati al servizio stanno già ricevendo in questi giorni una lettera con le informazioni essenziali per l’iscrizione. In sostanza, nella domanda d’iscrizione, il cui modulo si trova online, i genitori potranno indicare, in ordine di preferenza, tutti i servizi a cui possono essere interessati. In questo modo, alla fine della raccolta delle domande, sarà possibile identificare quella distribuzione dei posti tra le varie sedi che garantisce il massimo dell’accoglienza delle domande stesse e di ridurre il più possibile eventuali liste d’attesa.

La graduatoria sarà stilata sulla base di criteri che tengono conto sia degli impegni di cura dei genitori (lavoro, numero dei figli), sia di particolari condizioni soggettive di disagio e rischio di esclusione sociale. Sono 712 in totale i posti attivi nei nidi, di cui 357 quelli disponibili per i bambini che si iscrivono per la prima volta. I 712 posti sono così distribuiti: 333 posti nei nidi comunali; 299 posti nelle strutture convenzionate; 80 posti ulteriori nei servizi regolarmente autorizzati, ma gestiti in autonomia da soggetti privati.