Panathlon, a Cavara il premio ‘Fair Play’

Festa grande per il Panathlon Club Imola che nei giorni scorsi ha consegnato il prestigioso ‘Premio Fair Play’ a Serafino Cavara. Non un nome qualunque, ma dal 1961 uno dei grandi protagonisti dietro le quinte di tanti successi ciclistici al fianco del principe degli organizzatori imolesi di eventi sulle due ruote a pedali: Nino Ceroni. Cavara, classe 1931 e residente a Casalecchio di Reno, è stato celebrato durante uno dei tradizionali appuntamenti conviviali della sezione locale del Panathlon nel Complesso dell’Osservanza. "È la prima volta che il nostro club assegna questo importante riconoscimento ma la figura di Cavara, persona stimata e ben voluta da tutti all’interno del mondo del ciclismo, ricalca in pieno tutti i valori che questa onorificenza racchiude – ha detto Gianfranco Bernardi, presidente del sodalizio di Imola -. Un collaboratore prezioso per tante imprese di Ceroni, con un pensiero su tutte alla mitica Coppa Placci".

m.g.