Paolo Ciampi presenta ‘Il babbo di Pinocchio’

Torna alla libreria Atlantide lo scrittore Paolo Ciampi. Mercoledì alle 20.30 presenterà il libro ‘Il babbo di Pinocchio’ (ed. Arkadia). Dialogherà con l’autore il giornalista Valerio Zanotti. Il libro è dedicato al giornalista Carlo Lorenzini, alias Collodi, "creatura fragile e notturna, segnata da innumerevoli delusioni annegate nell’alcol, eppure capace di regalare sorrisi e sogni, con il suo sguardo ironico e la battuta pronta che da sempre è nello spirito dei fiorentini? Un viaggio in una Firenze insolita, nell’esistenza del grande scrittore e della sua principale creatura, Pinocchio, capace di regalarci ancora oggi, in tempi così complicati, un esempio autentico di vita".

Paolo Ciampi, giornalista e scrittore fiorentino, si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pieghe della Storia. Ha scritto una trentina di libri che hanno ricevuto diversi riconoscimenti e dai quali sono stati tratti alcuni adattamenti teatrali. La libreria Atlantide è in via Mazzini 93.