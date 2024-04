Parcheggio, sos vandali: "Per usare le telecamere serve più illuminazione"

Stoppare furti e atti di vandalismo collocando nel grande parcheggio di via Scania telecamere di videosorveglianza. E’ questa la richiesta formulata dal consigliere comunale di Prima Castello Giovanni Bottiglieri in un’interpellanza presentata in consiglio comunale alla quale la Giunta ha però risposto, commenta Bottiglieri, in modo "molto fumoso, che non può trovarmi soddisfatto vista la pressante problematica". La ‘pressante problematica’ a cui fa riferimento il consigliere del gruppo di minoranza si rifà ai molti episodi delinquenziali che hanno colpito proprio il grande parcheggio di via Scania negli ultimi anni (l’ultimo risale a poche settimane fa), e che hanno portato cittadini della zona "a chiedermi di portare in consiglio il tema dei continui atti di vandalismo e furti in questo parcheggio adibito anche a deposito degli autobus".

Bottiglieri si riferisce soprattutto a un paio di episodi avvenuti negli ultimi mesi. "Gli atti vandalici che hanno visto la rottura di vetri e altri danneggiamenti ai mezzi pubblici non sono casi isolati – osserva – e per questo avevamo già fatto richiesta al Comune di provvedere a un potenziamento dell’illuminazione pubblica e all’installazione di telecamere di videosorveglianza in questo sito". Non essendo stato accolto l’appello, ora Prima Castello torna alla carica forte di una richiesta arrivata anche nelle ultime settimane da parte dei residenti della zona che si trova a pochi metri dal parcheggio. All’interpellanza il Comune ha risposto comunicando che "l’amministrazione, nell’ambito di una verifica complessiva ai fini di una maggiore sicurezza, ha avviato l’analisi per il potenziamento della pubblica sicurezza, in condivisione con Solaris, nonché per una più efficace dislocazione di telecamere di videosorveglianza". C’è un problema però legato al posizionamento delle telecamere, e che per paradosso poggia proprio su una delle richieste già formulate da Prima Castello. "Le telecamere stesse, ai fini dell’ottimale rendimento, devono poter operare nell’ambito di un luogo sufficientemente illuminato", precisa il Comune. In buona sostanza, il parcheggio al momento è effettivamente privo di sufficiente illuminazione, e occorre dunque prima pensare ad illuminare meglio l’area, poi solo in un secondo tempo si potrà valutare la collocazione di videocamere.

Claudio Bolognesi