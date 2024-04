Pattinaggio Castellano, che gioia: boom di medaglie e successi

Il Pattinaggio Castellano inaugura la sua 61esima stagione sportiva ottenendo un grande secondo posto nella classifica generale Uisp delle società della provincia di Bologna. Quattro le differenti specialità dell’annata, ovvero libero, obbligatori, solo dance e gruppi. Il movimento castellano delle rotelle ha portato in gara 54 atleti alla fase 1 Uisp, 51 alla fase 2 Uisp, 11 al provinciale e regionale Fisr, 12 tra le atlete agoniste anche al regionale Aics e 21 presenze alla prima fase del Lupo Alberto. Una sfida enorme portare in pista atleti di ogni livello tecnico e di tutte le età. Ma il Pattinaggio Castellano ci sta riuscendo, tra medaglie, risultati e divertimento per intere generazioni.