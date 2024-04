Paurosa carambola sulla Montanara. Tre motociclisti all’ospedale

Paurosa carambola sulla Montanara. Sette moto coinvolte, tre persone ferite e la provinciale chiusa per ore.

L’incidente è accaduto intorno alle 14.30, circa tre chilometri a sud di Castel del Rio, poco prima dell’incrocio con via Sant’Andrea.

Secondo una primissima ricostruzione della polizia locale del Circondario imolese, un gruppo di motociclisti diretti verso Firenzuola era fermo a un semaforo provvisorio installato in corrispondenza di un cantiere della Città Metropolitana, aperto stamattina per alcuni lavori di messa in sicurezza della sponda. Sempre secondo una prima ricostruzione – da confermare – alle spalle del gruppo, da dietro la curva (non molto distante dallo stop) è giunta una sesta moto che si è scontrata con una di quelle ferme. Passata una decina di secondi o poco più è arrivata un’altra moto che è andata nuovamente a sbattere contro la sesta moto, innescando la carambola che ha coinvolto gli altri mezzi. Subito è stato dato l’allarme per soccorrere i tre feriti rimasti sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati due elicotteri, ambulanze e vigili del fuoco, oltre alla polizia locale e al personale di Area Sicura. Un 73enne di Imola è stato portato in volo al Maggiore di Bologna, così come un 53enne, anch’egli imolese. Un 40enne di Imola è stato invece portato al Santa Maria della Scaletta. In base alle informazioni raccolte ieri sera, nessuno era in pericolo di vita. La Montanara è stata chiusa fra le 14.30 e le 17 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. E poi per un altro breve periodo.