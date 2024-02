Pediatri, assistenza potenziata: altre aperture straordinarie

Proseguono anche a febbraio le aperture straordinarie di alcuni ambulatori dei pediatri di libera scelta della città e del circondario. L’obiettivo, ricordano dall’Ausl, per venire incontro alle esigenze dei piccoli pazienti e delle famiglie. L’Azienda sanitaria imolese ha infatti ritenuto, grazie alla collaborazione di alcuni pediatri di libera scelta, di potenziare l’assistenza ambulatoriale sul territorio.

"In questo modo, in presenza di necessità di salute urgenti, ma non di emergenza (come ad esempio per sintomi da influenza stagionale come febbre alta e mal di testa, raffreddore, tosse, mal di gola, dolori muscolari ecc.) - ricordano dall’Ausl – sarà possibile recarsi in queste sedi ad accesso libero e gratuito, per chiedere consiglio o fare visitare il bambino, anziché utilizzare il Pronto soccorso, che è un servizio dedicato principalmente alle situazioni più gravi e di emergenza".

Ecco allora date, orari e sedi ambulatoriali in cui recarsi al bisogno e a cui possono accedere tutti gli assistiti dell’Ausl di Imola in età pediatrica. Oggi dalle 9 alle 13 alla Casa della comunità di Castel San Pietro (via Oriani, 1) e dalle 14 alle 18 alla Casa della comunità di Medicina (via Saffi, 1). Sabato 10 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 alla Casa della comunità di Medicina. E ancora: sabato 17 febbraio dalle 9 alle 13 gruppo Pediatria (dottor Reggiani) di via Serraglio, 18 – Imola e dalle 14 alle 18 Casa della comunità di Medicina (via Saffi, 1). Infine, sabato 24 febbraio dalle 9 alle 13 alla Casa della comunità di Castel San Pietro (via Oriani, 1) e dalle 14 alle 18 ambulatorio dottoressa Cavallazzi (via Mazzini, 33 – Imola).