Pedoni e ciclisti, aperture speciali e solidarietà

Mese di dicembre ricco di aperture per l’Autodromo. Si parte domani, dalle 10 alle 15, con il circuito che resterà a disposizione dei pedoni. Nell’occasione, in programma un’iniziativa speciale dedicata al Nastro viola – Insieme per la ricerca sul tumore al pancreas. Si tratta di una camminata solidale con partenza alle 10.30. Ritrovo alle 9.45 accanto al Bar Renzo per ritiro magliette acquistate nei giorni scorsi. Offerte libere all’uscita che saranno devolute interamente all’associazione Nastro Viola. E ancora, venerdì 8, sempre dalle 10 alle 15, altra apertura speciale sempre riservata ai pedoni. Il giorno successivo, sabato 9, spazio invece ai ciclisti, attesi in pista ancora una volta dalle 10 alle 15. E così sarà anche la settimana dopo, sabato 16. Domenica 17, invece, di nuovo disco verde solo ai pedoni. Idem sabato 23, quando però il circuito chiuderà già alle 14. Martedì 26, giorno di Santo Stefano, con l’Autodromo aperto ai pedoni dalle 10 alle 14, torna invece l’appuntamento con la ‘Camminata di Natale’. Si tratta di una camminata ludico-motoria, ideale per smaltire le abbuffate di cibo dei giorni di festa, organizzata per il secondo anno consecutivo dall’Atletica Imola Sacmi Avis. Ritrovo in piazza Matteotti per un giro di circa sette chilometri che comprenderà anche i tornanti dell’Enzo e Dino Ferrari. Iscrizioni in piazza Matteotti dalle 9 alle 9.45 con contributo minimo di 2 euro. Il ricavato andrà a favore delle associazioni di volontariato che fanno parte del sistema comunale di protezione civile. Musica e animazione con Paolino vocalist, in collaborazione con Radio Bruno. Agli iscritti sarà consegnato un berretto di Babbo Natale da indossare durante la camminata. Durante le giornate riservate ai pedoni, in Autodromo è consentito l’accesso con skateboard, pattini e monopattini (non elettrici e non a motore) e biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle); a carrozzine passeggini per bambini; carrozzine dei diversamente abili; cani solo se sono tenuti al guinzaglio e con la museruola. Durante le giornate riservate alle biciclette, invece, via libera solo a biciclette e handbike; ed è obbligatorio l’uso del casco.