Pensionati, Golinelli alla guida del Cupla Claudio Golinelli, vicepresidente del consiglio pensionati di Coldiretti Bologna, assume la guida del Cupla Imola per due anni. L'obiettivo è collaborare con sindacati e istituzioni per affrontare temi cruciali come i Cau e i caregiver, con attenzione alle persone anziane.