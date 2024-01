‘Percorsi per genitori’. Al via una serie di incontri sul rapporto con i figli

Una serie di incontri dedicati ai figli. L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro dà il via al servizio ‘Percorsi per genitori’. Crescere insieme, per fare la cosa giusta al momento giusto, "una nuova proposta che si inserisce nel contesto sociale attuale, ricco di cambiamenti sociali repentini – affermano Giulia Naldi e Fabrizio Dondi, rispettivamente assessori alle Politiche Educative e alle Politiche Giovanili -, nel quale è importante educare l’infanzia e l’adolescenza, ma allo stesso tempo è necessario anche sostenere i genitori e le figure educative nella loro ruolo genitoriale".

Questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai cicli di incontri ‘Genitori e figli: istruzioni per l’uso’, giunti alla settima edizione nell’inverno 2022/23, ed è stato co-progettato dai Servizi Scuola e Welfare del Comune con la collaborazione di due soggetti selezionati attraverso un avviso pubblico aperto nello scorso dicembre: la Fondazione In Oratione Instantes e la cooperativa sociale Seacoop (che realizza gli incontri insieme a insieme a coop. Sol.Co, coop.Officina Immaginata, coop. Il Mosaico, Centro Sillabe, Associazione Perledonne).

Alcuni degli obiettivi sono: responsabilizzare i ruoli dei genitori ma anche dei figli all’interno della relazione familiare; favorire una comunicazione efficace in modo da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio alla vita dei minori; sostenere gli adulti nel loro ruolo educativo, che non sia gestito ‘in solitudine’; orientare i genitori per capire e saper leggere i bisogni dei propri figli e per restituire loro risposte adeguate.

Il nuovo servizio propone corsi rivolti a genitori residenti nel territorio comunale con figli di età da 0 a 18 anni, a genitori residenti fuori dal territorio comunale ma che hanno figli iscritti al nido o alle scuole pubbliche/private del territorio comunale, e anche ad altre figure educative, come educatori sportivi, nonni, ecc.

I corsi sono suddivisi secondo le fasce di età dei figli: 0-6 anni, 6-11 anni, 11-18 anni, e si realizzano nel periodo febbraio-maggio 2024, secondo una cadenza settimanale o quindicinale: gli incontri per la fascia 0-6 anni si tengono il sabato mattina dalle 10 alle 12 ai nidi Girotondo e Arcobaleno (primo incontro sabato 10 febbraio), quelli per la fascia 6-11 anni si tengono il lunedì tardo pomeriggio dalle 18 alle 20 presso i centri giovanili (primo incontro lunedì 19 febbraio) e quelli per la fascia 11-18 anni si tengono il lunedì sera dalle 20,30 alle 22,30 nei centri giovanili (primo incontro lunedì 12 febbraio).

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite. Massimo 20 partecipanti a ogni corso. Ci si iscrive seguendo le istruzioni sul sito www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/procedimenti/genitori-e-figliistruzioni-per-l-uso.