Piano urbanistico circondariale, i Comuni accettano ’consigli’

Con l’avvio del periodo di deposito del Piano urbanistico generale, redatto in forma associata dall’Ufficio di Piano Federato per i dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese, si è aperta anche la finestra utile per presentare le eventuali osservazioni alla proposta. Osservazioni da recapitare attraverso l’apposita modulistica disponibile nella specifica sezione del portale web dell’ente con sede in via Boccaccio ad Imola. Una possibilità attiva fino al 5 febbraio. Le osservazioni potranno essere presentate via pec oppure in formato cartaceo tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nello specifico, trattandosi di un Piano federato, la presentazione delle considerazioni al Pug avviene direttamente ai singoli comuni secondo il criterio di territorialità in cui ricade l’oggetto della segnalazione. Osservazioni di carattere generale, invece, potranno essere sottoposte a uno qualsiasi dei comuni dell’unione.