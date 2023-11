Piscina comunale, riapertura con brindisi

Riapre da venerdì, con la nuova gestione a cura di Aquasport, la piscina comunale di Castel San Pietro. A parte gli ultimi preparativi in corso in questi giorni, la struttura è ormai pronta a riaccogliere utenti, sportivi e appassionati nuotatori. Per festeggiare la riapertura, sabato, si terrà un open day gratuito dalle 9 alle 13, e alle 10,15 circa il sindaco Fausto Tinti farà un saluto con augurio alla nuova gestione di una buona stagione sportiva.

Inizialmente, nella giornata di venerdì e almeno per tutta la settimana successiva, la piscina sarà aperta con orario provvisorio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e sabato 9-13. Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo invernale si potrà accedere all’impianto: lunedì e giovedì ore 7-22, martedì, mercoledì, venerdì ore 9-22, sabato ore 9-19, domenica ore 9-13. Le tariffe di ingresso per il nuoto libero sono: biglietto intero 7,50 euro, ridotto 5 euro, bambini fino a 6 anni compresi gratuito. Saranno disponibili anche abbonamenti. A breve inizierà l’attività agonistica programmata dalla Uisp e dal 1° dicembre prenderanno il via i corsi organizzati da Swim Castello. Da lunedì 20 novembre sarà possibile iscriversi ai corsi o chiedere informazioni rivolgendosi all’ufficio di Swim Castello aperto all’interno dell’impianto natatorio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 oppure ai numeri 051 6951100 - 3457154263 o alla mail segreteriaswimcastello@gmail.com). Il nuovo gestore Aquasport, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con sede a Terni, è risultato vincitore della gara indetta dall’Amministrazione Comunale, in seguito alla scadenza della precedente gestione. La concessione dell’impianto comunale ha la durata di quattro anni dal 5 ottobre 2023 al 4 ottobre 2027. La società Aquasport ha già in concessione una ventina di piscine, alcune delle quali anche nel territorio metropolitano e regionale.