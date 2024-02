Poche corse dirette. La battaglia di FdI:: "Vanno potenziati i treni sulla tratta per Ravenna"

Potenziare la tratta ferroviaria tra Castel San Pietro e Ravenna. Riparte il circolo di Fratelli d’Italia a Castel San Pietro in vista delle comunali in programma tra cinque mesi, e riparte con una battaglia molto cara in particolare ai pendolari. Come sottolineato da Alessandro Sangiorgi, commissario di Fratelli d’Italia a Castel San Pietro Terme, "abbiamo chiesto di potenziare i treni nella tratta ferroviaria tra Castel San Pietro Terme e Ravenna proprio perché i cittadini castellani lamentano una scarsa frequenza dei treni diretti, intesi senza cambio intermedio in altre stazioni, perché nella fascia mattutina è presente un unico treno alle 7.04, mentre nella fascia serale ne sono presenti solo 3 (alle 18.06, alle 20.06 e alle 22.32)".

Un problema che, aggiunge Sangiorgi, non riguarda soltanto la tratta di andata. "Per il viaggio di ritorno, il discorso risulta più o meno equivalente dal momento che è presente un solo treno che non necessiti di cambi alle 5.03 della mattina". Il tema assumerà importanza a livello regionale dato che, sottolinea il commissario, "abbiamo protocollato un’interrogazione in Regione grazie al prezioso contributo del Capogruppo Regionale Marta Evangelisti", mentre ad interessare della problematica il circolo locale "sono stati direttamente i cittadini castellani che da tempo lamentano questa mancanza".

L’interrogazione presentata in Regione rappresenta di fatto, si diceva, la ripartenza del circolo castellano di Fratelli d’Italia, pronto a presentare una propria lista e ad esprimere un candidato per competere alla poltrona di sindaco che dopo due mandati verrà lasciata da Fausto Tinti. "Confermiamo che non ci fermeremo qui, ed anzi nelle prossime settimane saremo presenti con i nostri gazebo in città per ribadire che Fratelli d’Italia c’è, è presente ed è aperta all’ascolto delle problematiche cittadine", lancia la campagna elettorale Sangiorgi, che avrà come delegati nel circolo castellano Cinzia Poggi ed Alessandro Collina. L’esordio del gazebo avverrà probabilmente il secondo sabato di febbraio, il 9, o nel cuore di Castel San Pietro o nella popolosa frazione di Osteria Grande.

Nelle scorse settimane il Commissario Sangiorgi e il Delegato Provinciale di Fdi Diego Bacillieri avevano anticipato l’intenzione di presentare il proprio candidato sindaco entro la metà di febbraio. Sempre in queste settimane Fratelli d’Italia sta lavorando per stilare la propria lista. Claudio Bolognesi