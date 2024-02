Ponte di Molino Nuovo, consegna a giugno

I lavori del ponte di Molino Nuovo procedono nei tempi previsti e, come da contratto, saranno finiti entro i primi di giugno. Lo ha assicurato l’altra sera il direttore dei lavori della ditta incaricata nel corso dell’assemblea pubblica che si è tenuta al Centro civico di Molino Nuovo alla presenza di numerosi amministratori comunali e regionali e con la partecipazione attenta e interessata di un folto pubblico. L’opera, un’infrastruttura d’acciaio innovativa che consentirà l’accesso anche con carichi pesanti, viene costruita con un finanziamento di 1.550.000 euro, di cui 800mila euro di contributo concesso dalla Regione dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. "Confermiamo il nostro impegno – dichiarano i sindaci Fausto Tinti e Beatrice Poli – per la sistemazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture della Valle del Sillaro, che proseguirà con gli interventi di ricostruzione post alluvione già programmati. Siamo orgogliosi e soddisfatti di lavorare insieme per il bene di questi territori". Dopo il varo del ponte si procederà con la posa di armature e di un getto di cemento, seguiranno la costruzione dei parapetti e l’asfaltatura finale.