Pranzo di autofinanziamento natalizio. E domenica 17 la Festa dei commercianti

Il conto alla rovescia di Mordano per festeggiare il Natale non si ferma. Dopo l’evento ‘A Natale con i tuoi…il 3 dicembre con noi!’, andato in scena nel centro storico di Bubano, i riflettori si spostano sulla ‘Cittadella’ della frazione per il pranzo sociale del Comitato Luminarie della Pro Loco. Domani alle 12.30 appuntamento di autofinanziamento a tavola (anche da asporto, ndr) per raccogliere fondi da impiegare nel mantenimento in sicurezza degli impianti e nella riduzione dei consumi delle lucine delle feste. Ma anche per devolvere una parte del ricavato all’associazione ‘Mordano-Bubano, Diamoci una Mano’ per l’acquisto di materiali per la manutenzione degli spazi pubblici. Il 17, dalle ore 11 alle 18 tra via Lughese e via Borgo General Vitali, la festa dei commercianti tra buon cibo, musica, mercatini, negozi aperti, intrattenimento, giochi e l’atteso arrivo di Babbo Natale. Il 21, alle 20, spazio al brindisi degli auguri con l’amministrazione presso il Torrione Sforzesco poi musica con il concerto del MusicLab nella chiesa parrocchiale di Bubano. Un appuntamento ad ingresso gratuito con offerta libera a favore delle scuole materne del territorio. Due giorni dopo, alle 16.30 sempre nel suggestivo Torrione, sarà la volta di ‘Un Canto di Natale’. Un reading letterario di storie classiche natalizie in un’ambientazione d’altri tempi con tre attori in abito storico. Al termine, tè e cioccolata in tazza con biscotti per tutti.

m.g.