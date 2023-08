Preso in sella a una bici rubata

Un cittadino marocchino di 31 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per furto aggravato dalla polizia in relazione a un episodio avvenuto in piazzale Marabini, di fronte alla stazione ferroviaria.

Un agente in commissariato era impegnato ad esaminare le immagini dei varchi in città, immagini che scorrono in diretta nella sala operativa. La sua attenzione è stata attirata da quanto stava accadendo di fronte alla stazione Fs. C’era un individuo, con un cappellino ben calato sugli occhi, che si aggirava con fare sospetto tra le biciclette lasciate dai pendolari e assicurate con vari lucchetti per evitare sorprese. In sostanza quell’uomo stava testando i vari marchingegni usati come lucchetti. L’agente ha così chiamato un collega e insieme sono andati in auto in stazione. Nel piazzale hanno fatto in tempo a vedere quell’individuo con il cappellino infilarsi nel tunnel che da piazzale Marabini porta in piazzale Pertini, in sella a una bicicletta da donna.

Gli agenti l’hanno fermato. La bici era stata rubata dalle rastrelliere, ed ora è negli uffici del commissariato. Bianca e rosa, reca la scritta Original Mars. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Sprovvisto di permesso di soggiorno in Italia, è stato invitato ad andare in questura a Bologna per regolarizzare la propria posizione.