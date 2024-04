Profumi con marchi falsi e coltello a scatto. Denunciate due persone durante i controlli

Controlli del commissariato, due denunce. La volantte è intervenuta nei giorni scorsi in via Amendola, dal momento che era stata segnalata una 500L sospetta, che è stata fermata. A Bordo c’era un 55enne di Napoli che non ha saputo spiegare perché si trovasse a Imola. L’auto è stata perquisita e sono stati rinvenuti otto orologi e quattro profumi con marchi contraffatti. Gli orologi erano muniti però di regolare fattura di un negozio di Napoli. I profumi, invece, erano stati comprati – per stessa ammissione dell’uomo – in un mercato rionale di napoli, ed erano di provenienza cinese. L’uomo è stato così denunciato per introduzione e commercio di ‘oggetti con segni falsi’. Ha ricevuto un foglio di via obbligatorio. è stata anche controllata un’auto con due ragazzi a bordo, entrambi con procedimenti penali pendenti. Uno del 2023 e uno classe 1995. Quest’ultimo aveva addosso un cutter e un coltello con lama a scatto ed è stato denunciato per il porto d’armi.