Progetti su due ruote, 140mila euro per Imola

Imola ha vinto il bando nazionale ‘Bici in Comune’, classificandosi al primo posto tra gli 82 Municipi partecipanti con popolazione tra 50mila e 300mila abitanti. L’ente di piazza Matteotti si è così aggiudicato il premio da 104mila euro per attività da realizzare tra quest’anno e il 2026. ‘Bici in Comune’ è un’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del dipartimento dello Sport, per il tramite di Sport e Salute Spa e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e rivolto a tutti i Municipi italiani, con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo.

La proposta del Comune di Imola persegue le tre linee di attività del bando, mettendo a sistema le progettualità sia sul piano infrastrutturale che su quello culturale in un unico programma che prende il nome di ‘Imola loves bike’.

La prima prevede di incentivare la cultura dell’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, in particolare casa-scuola e casa-lavoro, potenziando i progetti ‘Cambiamo rotta’ e ‘Imola Bike to work’ e sviluppando una campagna di comunicazione con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui benefici delle due ruote per la salute, il benessere, la qualità dell’aria e la socialità.

La seconda punta sul miglioramento dell’infrastruttura del cicloturismo, potenziandone i servizi correlati e la riconoscibilità, connettendola con circuiti cicloturistici sovracomunali di turismo, in particolare lavorando sulla Ciclovia del Santerno (prevista l’installazione di segnaletica verticale tra Imola e Mordano e il rafforzamento dei servizi a disposizione dei ciclisti nell’ambito del progetto di riqualificazione del percorso danneggiato dall’alluvione).

La terza linea di attività prevede infine di organizzare quattro tra eventi pubblici aggregativi e sportivi, dedicati alle due ruote, in Autodromo.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia l’impegno pluriennale di questa amministrazione a fare della bicicletta uno strumento di salute, socialità, inclusione e conoscenza del territorio", affermano il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca con delega all’Ambiente e Mobilità Sostenibile. Elisa Spada, e dell’assessora al Turismo e all’Autodromo, Elena Penazzi. "Siamo molto felici del bel risultato ottenuto – conclude il sindaco di Mordano, Nicola Tassinari –. Si conferma così il valore aggiunto delle collaborazioni con i Comuni del Circondario".