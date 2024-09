Progetto per via Andreini, non arrivano fondi regionali

L’ambizioso progetto di riqualificazione di via Andreini, nel quartiere Marconi, non beneficerà di fondi regionali. Ma il progetto rimarrà nella graduatoria, idoneo per eventuali ulteriori rifinanziamenti. A fare il punto della situazione è Daniele Marchetti, consigliere comunale e regionale della Lega. "I recenti lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Andreini, nelle vicinanze del supermercato, hanno riacceso l’attenzione su un progetto di riqualificazione complessiva dell’intera via e del parco Aviazione d’Italia, di cui si era parlato alcuni mesi fa – ricostruisce l’esponente del Carroccio –. Nel 2023 il Comune ha partecipato al bando ‘Infrastrutture verdi e blu’ della Regione, candidando un progetto di rigenerazione di un tratto di via Andreini, in particolare quello compreso tra via Casoni e la rotonda all’incrocio con via della Milana". Nella graduatoria uscita a marzo di quest’anno, il progetto è risultato ammissibile; ma non è stato finanziato poiché le risorse disponibili si sono esaurite prima. Tuttavia rimarrà nella graduatoria per eventuali ulteriori rifinanziamenti.

"Cercheremo di capire se ci sarà uno scorrimento della graduatoria o se verranno stanziate ulteriori risorse per questi interventi – conclude Marchetti –. Purtroppo, ci troviamo di fronte all’ennesimo esempio di un’operazione annunciata dal Comune di Imola, con tanto di dati, lavori e risorse previste, nonché tempistiche già ipotizzate, per poi ritrovarci fermi al punto di partenza, come spesso accade. La politica degli annunci, purtroppo, porta anche a questo. Pertanto, ora il compito della politica è monitorare e comprendere se tale progetto troverà effettivamente uno sbocco pratico o meno. Il mio contributo si concentrerà proprio su questo obiettivo: capire se saranno disponibili nuove risorse e se ci sarà uno scorrimento della graduatoria".