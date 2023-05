Protagonisti olio, vino e caffè

Protagonisti di ‘Anteprima Baccanale’ saranno i talk, conversazioni in cui esperti del settore dialogheranno tra loro e con il pubblico. Primo appuntamento oggi alle 17.30 in piazza Matteotti dal titolo ‘Olio, vino, e…’ dedicato i prodotti d’eccellenza del territorio. Domani, sempre alle 17.30, ‘Mediterraneo è…’, dialogo condotto dalla giornalista Eleonora Cozzella, a cui partecipano, Massimiliano Mascia, chef del Ristorante San Domenico, Cristiano Tomei, chef del ristorante L’imbuto, Alex Revelli Sorini, storico, professore di Storia e Comunicazione all’Università San Raffaele di Roma, Domenicantonio Galatà, nutrizionista, Caroline Caporossi, co-fondatrice di Roots, ristorante sociale che aiuta le donne migranti decise a a seguire il loro percorso professionale.

Non un vero e proprio talk, quanto piuttosto un racconto-dialogo quello che Matteo Dalpozzo, del Mamma mia Café, condurrà domenica alle 10.30 nel punto incontri centrale di piazza Matteotti, analizzando la bevanda di cui è un intenditore e creatore: il caffè. L’eccellenza di Imola non risiede soltanto nei prodotti del territorio quanto piuttosto in coloro che sanno esaltarli attraverso le proprie creazioni: uno fra tutti lo chef del Ristorante San Domenico, Max Mascia, che domenica alle 17 realizzerà uno show cooking svelando i segreti della propria cucina.