Pug, il confronto con i cittadini. Ricevuti oltre 550 suggerimenti

Prosegue l’iter del Pug del Nuovo Circondario Imolese con la fase di redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Nel dettaglio, sono stati 572 gli spunti formali totali raccolti in tre mesi e mezzo di confronto con la comunità. Di questi, 33 sono giunti dagli uffici dei dieci Comuni che compongono l’unione territoriale per integrazioni agli elaborati e alle cartografie. Sei, invece, le istanze inviate fuori tempo massimo. Interessante l’analisi della mappa di provenienza dei contributi. Dalla vallata del Santerno sono arrivate 85 osservazioni, di cui 40 da privati cittadini, 10 da associazioni ed enti, 18 da società e imprese. Le restanti 17 sono elementi d’ufficio per integrazioni, modifiche agli elaborati e correzioni cartografiche. Da Imola, Dozza e Castel San Pietro sono pervenute ben 332 proposte migliorative con significativi stimoli redatti da cittadini (161) e imprese (145).

Per quanto riguarda, infine, l’area di Medicina, Mordano e Castel Guelfo si sono registrate 155 osservazioni con 91 di queste giunte dalla popolazione. Il nuovo Piano Urbanistico Generale è lo strumento strategico che disegnerà il futuro del territorio. Un percorso piuttosto articolato, lungo un paio d’anni, che i municipi locali hanno deciso di affrontare con una strategia congiunta e condivisa. Per la redazione del piano sono stati coinvolti tutti i tecnici comunali e diversi professionisti del settore con l’attivazione di specifici strumenti e momenti di confronto con la comunità. Nel complesso, sono state oltre 700 le persone raggiunte attivamente negli incontri sviluppati nel biennio e quasi 900 quelle che hanno contribuito al piano con l’indagine online. La fase di elaborazione delle controdeduzioni, come detto, è in corso e l’Ufficio di Piano sta processando una ad una le osservazioni.

Una valutazione certosina, tarata soprattutto sul livello di coerenza con la legge urbanistica regionale, sul grado di competenza e sul livello di accoglimento (integrale, parziale o nullo, ndr), che sfocerà nella pubblicazione delle controdeduzioni nella sezione web dedicata al piano sul sito internet del Nuovo Circondario Imolese.