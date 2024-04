Quartiere Campanella . Ciclabile via Graziadei, arriva l’ultimo tratto : "Così sarà più sicura"

Lavori in vista nel quartiere Campanella. Il Comune ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in fregio a via Graziadei, tra le vie Banfi e Patarini.

Il piano, redatto da Area Blu, prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in sede propria che parte dal tracciato esistente in via Patarini e che prosegue costeggiando appunto via Graziadei, lato Est, fino all’altezza degli orti, così da completare la connessione con la pista ciclabile in sede propria già presente lungo la strada sul Lungofiume.

Secondo quanto ricostruito ieri dal Comune, la pista ciclabile (larga 2,50 metri) sarà realizzata recuperando spazio dalla banchina stradale e dividendo la pista dalla carreggiata con cordolo in gomma di colore giallo.

Nell’ambito dei lavori sarà realizzato anche un nuovo attraversamento ciclopedonale a raso in via Graziadei in attestamento alla rotatoria esistente con via Patarini. L’operazione, del valore di 50mila euro, sarà completata entro la fine della primavera

"L’intervento si inserisce nel sistema di azioni messe in campo per migliorare la sicurezza stradale, in particolar modo di pedoni e ciclisti, nei percorsi casa-lavoro – dichiara Elisa Spada, assessora alla Mobilità sostenibile –. In particolare, l’intervento permette di ricucire, con una pista ciclopedonale in sede propria, due tratti di piste ciclabili esistenti in un punto della viabilità molto delicato. Il tratto infatti rafforza la rete di piste ciclopedonali realizzate dal 2021 ad oggi grazie al bando ‘Bike to work’ per favorire la mobilità dolce nei percorsi quotidiani di spostamento casa-lavoro".

Detto che in quella zona verrà acceso presto anche il nuovo autovelox spuntato nelle scorse settimane, sul fronte dell’ampliamento della rete delle piste ciclabili va ricordato anche l’intervento che verrà realizzato in futuro al di là del fiume.

Si tratta, in questo caso, di un’opera ben più rilevante dal punto di vista economico e chiesta con ancora maggiore forza dai residenti. È l’atteso completamento, fino a Zello, della pista ciclopedonale lungo la via Emilia. Area Blu ha infatti affidato, per oltre 100mila euro, la progettazione dell’opera del costo di quasi due milioni finanziata con fondi europei per la transizione ecologica e digitale (capitolo Atuss, gestito dalla Regione) e ritenuta "funzionale ai grandi eventi" dell’Autodromo.

Nel progetto, si parla non a caso di "collegamento ciclopedonale tra il centro urbano, la curva Rivazza e la frazione di Zello per dare risposta alla domanda di mobilità ‘dolce’ da e per il centro storico – così recitano le carte – in occasione dei grandi eventi motoristici e concertistici e per gli spostamenti dei residenti nell’ottica di ridurre l’utilizzo dei automezzi inquinanti nell’area urbana della città".

Per quanto particolarmente evocativo risulti il piano messo in questi termini, si tratta principalmente di un intervento chiesto a gran voce e ormai da anni dai residenti della zona. E cioè: quasi un chilometro di strada, dal Toys all’altezza di via Gratusa. Ci si arriverà, come accennato, grazie a 1,5 milioni di fondi europei e a ulteriori 400mila euro di risorse comunali.