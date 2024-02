Raccolta differenziata. Cambiano i cassonetti. Nuova carta Smeraldo in arrivo alle famiglie

Anche a Dozza prenderà il via l’adeguamento dei servizi di raccolta dei rifiuti.

L’obiettivo, in un paese che già da tempo ha attivato la Tariffa Puntuale e che vanta un posto fisso nelle zone di alta classifica del circondario per le percentuali di raccolta differenziata (al 90% nel 2023, ndr), è quello di migliorare ancora di più la quantità e la qualità dei conferimenti in ottica di tutela dell’ambiente. Una riorganizzazione che interesserà oltre 3.200 utenze.

A partire dal 15 aprile, infatti, in area dozzese verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti, eccetto le campane del vetro.

I nuovi cassonetti Smarty per l’indifferenziato, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, e l’organico, avranno, come gli attuali, un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente e si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo nelle sue versioni fisica e virtuale.

La tessera precedente, già in possesso dei cittadini, dovrà essere utilizzata solo finché il vecchio cassonetto non sarà sostituito.

Dal 12 marzo inizierà, invece, la consegna a domicilio del kit gratuito della nuova raccolta differenziata presso le abitazioni e le attività locali.

Un passaggio porta a porta effettuato dal personale incaricato da Hera riconoscibile dalla pettorina indossata e dal cartellino nominativo.

La dotazione, che comprenderà la Carta Smeraldo, la pattumella da 10 litri per il sottolavello, i sacchi in mater-bi per l’organico e il materiale informativo, sarà consegnato al titolare della tariffa rifiuti o a un suo delegato previo compilazione del modulo apposito in arrivo nelle buchette della posta in questi giorni.

In caso di assenza, verrà lasciato un tagliando di avviso con cui si potrà ritirare la fornitura nei Punti Smeraldo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 il 3, 6 e 9 aprile in Sala Martelli a Toscanella e il 5 nella sala parrocchiale di Dozza. A partire dall’11 aprile, inoltre, sarà possibile ritirare il kit all’Ecosportello Hera di Toscanella allestito nel Centro Civico di Piazza Libertà ogni giovedì dalle 15 alle 18. In alternativa saranno a disposizione dei cittadini anche gli sportelli Hera di Imola di via Casalegno e via IV Novembre. La novità sarà preceduta da una mirata campagna informativa. Oltre alla lettera indirizzata a famiglie e attività, infatti, saranno organizzati due incontri pubblici l’11 marzo: alle 17.30 nella sala parrocchiale di Dozza in via XX Settembre e alle 20.30 in Sala Martelli a Toscanella.

Disponibile anche un Infopoint di Hera il 6 marzo, dalle 9 alle 13, in concomitanza del mercato settimanale in piazza Libertà. Sempre consultabile, infine, il sito web www.ilrifiutologo.it, l’app di Hera ‘Il Rifiutologo’ e i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche.