Rifuti elettronici al centro. Raccolta anche a scuola

Rifiuti elettronici, grandi e piccoli, al centro. Al via anche a Imola la collaborazione tra Hera ed Erion Weee, consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee, acronimo che copre dal telefonino all’aspirapolvere o al televisore), con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema e sulle buone pratiche per il loro corretto conferimento.

Dal 9 ottobre, si parte con un piano di affissioni stradali per far conoscere ai cittadini cosa sono i Raee e come conferirli correttamente.

La scuola media Innocenzo da Imola verrà invece coinvolta in lezioni formative da parte di esperti del settore, sui temi della sostenibilità e del riciclo dei Raee per sensibilizzare alunne e alunni sull’importanza di gettarli nei contenitori giusti in modo che possano tornare a essere utili.

L’attività di raccolta dei piccoli Raee, infine, si svolgerà su un doppio fronte: a scuola saranno organizzate da Hera postazioni per il conferimento dei dispositivi giunti a fine vita, mentre in centro città a partire da metà novembre saranno allestiti infopoint dove sarà possibile consegnare i propri rifiuti elettrici ed elettronici.

"La campagna, si pone l’obiettivo non solo di sensibilizzare e diffondere consapevolezza sul corretto conferimento dei Raee nelle generazioni più giovani, ma anche quello di invitare tutti i cittadini a sfruttare i servizi gratuiti a loro disposizione per fare del bene all’ambiente grazie al riciclo dei rifiuti elettronici – spiega Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee –. Rifiuti che, ancora troppo spesso, vengono conservati in casa anche se inutilizzati o gettati insieme all’indifferenziato o alla plastica".

Sul territorio di Imola, nel 2022 Erion Weee ha gestito oltre 440 tonnellate di Raee domestici, dal cui corretto trattamento sono state ricavate quasi 230 tonnellate di ferro (equivalenti al peso di 23mila cerchioni), oltre 70 tonnellate di plastica (equivalenti a circa 29mila sedie da giardino), più di dieci tonnellate di alluminio (equivalenti a più di 12mila moka da caffè) e circa 12 tonnellate di rame (equivalenti a 14 km di cavi).

Secondo Giulio Renato, direttore centrale Servizi ambientali e Flotte del gruppo Hera, "coinvolgere le scuole è la forza di questi progetti perché i piccoli cittadini possano comprendere che il comportamento corretto di ognuno di noi contribuisce in modo determinante alla tutela dell’ambiente".

Hera ricorda che i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè i dispositivi che per funzionare hanno bisogno di corrente elettrica, pile o batterie, possono essere sempre portati alla stazione ecologica o nei diversi punti di raccolta distribuiti in città e consultabili sul Rifiutologo. È possibile chiedere inoltre il ritiro gratuito a domicilio per quelli di grandi dimensioni chiamando l’800.999.500 (chiamata gratuita da rete fissa e mobile, solo per utenze domestiche).