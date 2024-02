Rinnovato l’accordo fra Imola Experience e il tecnico professionale per orafi di Arezzo

È stata rinnovata la collaborazione tra l’associazione Imola Experience e l’Istituto Tecnico Professionale a indirizzo orafi di Arezzo. U’intesa sancita anche dalla passata sinergia per la realizzazione dei gioielli con i simboli di Imola poi esposti in una mostra in Salannunziata. Questa volta, però, gli allievi della scuola orafa aretina saranno chiamati a realizzare bozzetti e disegni incentrati sulle croci pettorali per i canonici della cattedrale della città sul Santerno. La realizzazione sarà affidata alla Semar di Arezzo, grazie all’aiuto dell’imprenditore Gabriele Veneri, con esposizione durante le Giornate di Caterina in programma all’Osservanza (26-28 aprile). Un accordo siglato nel corso della visita dell’intero direttivo di Imola Experience all’istituto toscano alla presenza del dirigente Roberto Santi e della docente Martina Scala. Nell’auditorium una cinquantina di studenti hanno dialogato con la delegazione e hanno ricevuto in dono foulard e bandiere dei quattro quartieri storici di Imola che ogni anno si affrontano nel torneo sforzesco di arco antico.

m.g.