Risate in osteria a Dozza: classici del cinema e gastronomia

‘Risate in Osteria’ a Dozza tra cinema e buon cibo. Dal 6 al 20 dicembre, il centro studi Arcangeli propone la visione di tre pellicole immortali della storia del grande schermo abbinate ad altrettante proposte gastronomiche regionali. Un modo davvero originale per valorizzare due dei capisaldi della cultura italiana noti ed apprezzati in tutto il mondo. Appuntamento all’Osteria di Dozza di via XX Settembre, dalle ore 20, il 6 con l’intramontabile film ‘Amici Miei’, pietra miliare della comicità tricolore, accompagnato da un menù toscano. ‘Febbre da cavallo’ il 13 con i sapori della cucina romana e gran finale il 20 con la visione di ‘Vacanze di Natale’, a quarant’anni esatti dall’esordio nelle sale cinematografiche della penisola, e i gusti unici della gastronomia montana. "L’intento è quello di regalare una parentesi di spensieratezza e di arricchimento culturale al pubblico – spiega il presidente del centro studi Arcangeli, Davide Arcangeli -. Una bella occasione, anche per le nuove generazioni, di rispolverare questi capolavori che appartengono al nostro patrimonio artistico, spaccati dell’Italia di un tempo".

Ma non è tutto. A dicembre si terrà la rassegna ‘I venerdì musicali all’Osteria di Dozza’. Il primo dicembre jazz e bossa nova insieme ai ‘Bakivo’ mentre l’8 sarà la volta di ‘Fulvia & The Driver’. Il 15 ritmi afro sambas con il ‘Lua Nova Trio’ prima dell’epilogo del 22 con ‘Alice Cookie & Michele Tavian Duo’ impegnati in brani inediti e sonorità folk-bluesy (info e prenotazioni 0542 678200 – 334 1153323 – prenotazioni@osteriadozza.it).