Ritrovati ordigni bellici

Bonificati ordigni bellici ritrovato in via Montecatone. È successo durante interventi sugli alberi in un terreno adiacente ad appezzamenti agricoli. I residuati bellici sono stati subito segnalati ai carabinieri. È intervenuto il Nucleo cmd del Genio ferrovieri, su dispozione del comando forze operative Nord di Padova che ha riconosciuto 9 proietti d’artiglieria da 75 mm inerti italiani, 2 proiettili da 88 mm base emissione UK inerti, una granata d’artiglieria da 94 mm He UK e nr 1 granata d’artiglieria da 75 mm HE tedesca. Il suddetto personale è stato inoltre interessato per un altro rinvenimento avvenuto in frazione Spazzate Sassatelli dove a seguito di lavori di manutenzione all’argine del Sillaro è stata rinvenuta una bomba da mortaio da 8 cm he tedesca. Gli ordigni attivi sono stati distrutti mediante brillamento in una cava nel comune di Imola.