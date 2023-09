Ritrovato vivo dopo 10 anni . Guerra era fuggito in Grecia . L’ex moglie: "Non è un uomo"

"Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo. E non è un padre". Per Raffaella, ex moglie di Adamo Guerra, contenere l’emozione è impossibile. E così come anche nascondere la delusione per come si è comportato l’uomo con il quale ha condiviso quindici anni di matrimonio e messo al mondo due figlie.

Una troupe di ‘Chi l’ha visto?’, programma simbolo della televisione italiana, ha ritrovato Guerra in Grecia. L’uomo, oggi 55enne, era sparito nel nulla a luglio 2013. All’interno della sua abitazione, nel quartiere Zolino, erano state ritrovate tre lettere in cui lasciava intendere che l’avrebbe fatta finita: una indirizzata all’ex moglie, una a un collega di lavoro e l’ultima ai genitori. "Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita – si leggeva sulla missiva mostrata in tv –. Cercherò di fare bene almeno quest’ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili".

Raffaella, l’ex moglie, lo ha creduto morto per dieci anni, e le figlie (bambine all’epoca della scomparsa) non hanno più saputo nulla di lui. "Pensavo avesse contratto un debito e non avesse detto niente, così ho contattato l’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse", ha raccontato l’ex moglie a ‘Chi l’ha visto?’.

Rappresentante di casalinghi originario di Lugo ma trapiantato a Imola, Guerra ha presumibilmente trascorso in Grecia gli ultimi due lustri. Una settimana dopo la sua scomparsa, la polizia aveva infatti recuperato la sua auto parcheggiata vicino al porto di Ancona. Si è scoperto che l’uomo aveva acquistato un biglietto di sola andata per imbarcarsi il 9 luglio su un traghetto in partenza per Patrasso. La Procura aveva chiuso le indagini nel 2015, avvalorando l’ipotesi dell’allontanamento volontario e del suicidio.

"Credevo si fosse gettato giù", ha raccontato l’altra sera sera in tv l’ex moglie. Qualcosa però le ha fatto cambiare idea. "Non mi arrendevo all’idea che Adamo fosse morto, a volte mi convincevo di questo – ha proseguito Raffaella –. Anche i carabinieri mi dicevano di andare avanti, ma non credevo che un papà fosse in grado di andarsene".

Alla fine, dopo alcuni anni, ha provato a chiedere il divorzio. Ma la pratica si è arenata. "L’avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso – sono sempre le parole di Raffaella –. Era vivo, aveva fatto richiesta a febbraio 2022 all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia".

Così ‘Chi l’ha visto?’ è andata a cercare Adamo. Lo ha trovato, ma con poche parole l’uomo ha dimostrato alla troupe di non volerne sapere più nulla della sua vita precedente. "Vi ringrazio perché senza di voi non avrei avuto questa conferma – ha concluso Raffaella rivolta alla conduttrice Federica Sciarelli e al suo team –. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo. E non è un padre".

Enrico Agnessi