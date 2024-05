Rocca, il cinema non si ferma. Proiezioni nonostante i lavori : "Ci saranno film per tutti"

Per Imola si prospetta un’estate piena di cultura. E si parte dalla conferma del cinema all’aperto alla Rocca Sforzesca. Un annuncio atteso dai tantissimi cittadini che apprezzano la rassegna.

E nonostante i lavori e la presenza della gru, anche questa estate i cittadini imolesi potranno passare piacevoli serate a guardare un film all’aperto.

In vista della bella stagione, non mancano altri progetti con protagonisti i musei, che cavalcano l’onda del successo delle visite nei giorni del Gran Premio.

Lo racconta meglio Giacomo Gambi, assessore alla Cultura del Comune di Imola.

Assessore, è soddisfatto delle visite ai principali siti turistici imolesi nell’arco dello scorso weekend?

"Certo che sì, sono andate molto bene. Abbiamo contato oltre un migliaio di visitatori in totale tra Palazzo Tozzoni e il museo del San Domenico, dove la mostra dedicata a Senna ha attirato molto. Sicuramente la coesistenza della Formula 1 con la notte europea dei musei aperti fino alle 23 è stata un’ottima combinazione. Possiamo dire quindi che, anche da un punto di vista culturale, la nostra città è stata vissuta".

La nostra Rocca non è stata purtroppo oggetto di visite per i lavori, ma ci vuole dare la conferma che il cinema estivo non si fermerà?

"Assolutamente no. Si riparte a fine giugno con il cinema alla Rocca. Cambierà solo l’ingresso, che sarà lateralmente alla Rocca, dal lato del Caffè e non dal pontile, per intenderci. Con la cooperativa Cims, siamo riusciti a trovare il modo di montare lo schermo senza intralciare il cantiere. Purtroppo non riusciremo a montare il palco, quindi non ci saranno spettacoli come è successo nelle estati precedenti, ma la poesia del cinema della Rocca rimane, inclusi i suoi cinquecento posti a sedere".

Su questo fronte c’era un po’ di apprensione. Avete avuto molte richieste dai cittadini imolesi?

"Tantissime. Molte persone hanno subito manifestato preoccupazione su un possibile stop del cinema sin dall’inizio dei lavori. Ma non è stato solo quello che ci ha spinto a realizzare una programmazione. Molti dati dicono che il cinema d’inverno soffre una crisi, mentre le arene estive reggono ancora. Questo è stato un motivo in più per concretizzare tutto".

Si può avere qualche anticipo sulla programmazione?

"Lo comunicheremo la prossima settimana, ci stiamo ancora lavorando. Come al solito, però, cerchiamo di venire incontro a tutti: verranno trasmessi film per famiglie, fino a quelli più ricercati, arrivando ai classici blockbuster, i film di maggior successo dell’anno.

Quali altri progetti sono in cantiere per l’estate che sta arrivando?

"La prossima settimana presenteremo la ventitreesima edizione di ‘Freschi di stampa’ in biblioteca. Anche quest’anno avremo gli incontri con giornalisti e scrittori. Poi, i primi di giugno sarà aperto al pubblico il progetto ‘Sere d’estate’ ai musei. Sono concerti ed iniziative serali che sono sempre state svolte ai torrioni della Rocca. Quest’anno siamo ovviamente impossibilitati a farle lì, per cui ci spostiamo a Palazzo Tozzoni e nel cortile interno del San Domenico. Insomma, non ci fermiamo mai".