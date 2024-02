Sacchi per i rifiuti, cambia la distribuzione

Da venerdì primo marzo alla stazione ecologica non saranno più distribuiti i sacchi blu per carta/cartone e gialli per plastica/lattine. Alla stazione ecologica saranno distribuiti solo sacchetti per l’organico. Le utenze domestiche e non domestiche (queste potranno chiedere una scatola intera a segnalazioneigiene.if@gruppohera.it indicando i loro riferimenti) delle zone dove è attivo il servizio ‘Porta a Porta’ potranno ritirare i sacchi (un rotolo per tipologia al mese) all’ecosportello del Centro Civico di Osteria Grande, Via Broccoli 40 (martedì 15-18) e a quello HeraComm, di viale Roma 25 a Castello (lunedì, martedì e mercoledì 8.30-13 e 14-17).