Sacchi tra calcio ed economia

Calcio, investimenti e mercati. Martedì a Imola arriva l’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi. Lo fa al Centro congressi center tower business (ex Mercatone Uno), alle 18.30, in compagnia del consulenze finanziario Massimiliano Minzoni e del moderato di giornata, l’avvocato Filippo Martini. Un appuntamento che seguirà il filo rosso del “Calcio e mercati: l’importanza dell’atteggiamento per vincere in campo e negli investimenti”. L’ex allenatore del Milan, originario del Ravennate, racconterà ai presenti aneddoti e curiosità riguardanti il suo ruolo nel trattare con sportivi professionisti di alto livello, presidenti di grandi società, organizzatori di competizioni sportive a livello mondiale e leghe calcistiche di fama internazionale. L’avvocato Martini in tutto ciò analizzerà insieme a Sacchi qual è l’atteggiamento vincente e quali sono le tattiche che permettono di vivere e destreggiarsi quotidianamente in ambienti così carichi di adrenalina e stress. Allo stesso tempo Minzoni analizzerà quali sono le strategie di finanza comportamentale per gestire lo stress nelle fasi diƯcicli di mercato e spiegherà come trovare le risposte a tutti gli interrogativi che il cittadino e risparmiatore si trova quotidianamente. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco. Per info 335.371938.