Sangue in via Emilia. Giovane all’ospedale

Schizzi di sangue in via Emilia a due passi da piazza Matteotti. Ieri mattina i cittadini si sono svegliati così, trovando una scia di macchie rosse lungo le panchine della strada del centro, davanti ai portici e all’altezza dell’edicola Martini. Proprio all’alba, al momento di alzare la saracinescha, la titolare si è ritrovata davanti a questa scena. Sul posto però erano già intervenuti i carabinieri di Imola che nella notte hanno circoscritto la zona con del nastro segnaletico.

Dietro alla scena ci sarebbe un gesto estremo di autolesionismo da parte di un giovane marocchino che ha deciso di ferirsi con il coccio di un bicchiere rotto. A chiamare i soccorsi del 118, nella notte, sarebbero stati gli amici che erano in sua compagnia. L’uomo è stato poi ricoverato all’ospedale per le cure del caso e ieri sera si trovava ancora nella struttura sanitaria, non in pericolo di vita.

Dopo il disagio vissuto dai residenti e dai commercianti di via Emilia vicini alla Torre dell’Orologio, è intervenuto anche il personale incaricato di ripulire la zona. Gli uomini di ’Area Sicura’ hanno gettato della ghiaia e hanno pulito le macchie di sangue anche sotto i portici. Sulla vicenda i carabinieri cercano di fare chiarezza.