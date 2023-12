Sassoleone in festa. Bancarelle e musica. Aria di Natale nel borgo

Tre giorni di festa a Sassoleone con la magica atmosfera dei Mercatini di Natale tra luci scintillanti, piatti tradizionali e regali unici. Merito dell’attivissima Proloco della frazione casalese che, insieme alla Polisportiva Sassoleone 2015 e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza per il quinto anno l’appuntamento atteso da grandi e piccini.

La manifestazione, concentrata in via Martiri della Rappresaglia nella zona antistante la scuola elementare ‘Deledda’ e la sala civica, si svolgerà nel pomeriggio di oggi, dalle 14 in poi, e nei successivi due giorni dalle 11 fino a sera. Con alcune novità: per l’Immacolata, infatti, l’evento si estenderà anche a Piazza del Leone dove gli artisti Claudio e Consuelo porteranno musica e divertimento con lo spettacolo ‘Carretto di Natale’. Il giorno seguente, invece, sarà il duo Echoes ad accompagnare i visitatori tra le bancarelle riproponendo in chiave acustica i grandi successi pop e dance.

Domenica, protagonisti i bambini trepidanti per l’arrivo di Babbo Natale accompagnato dal violino e dalla zampogna del maestro Juan Carlos Battilani. Sempre attivo lo stand gastronomico, curato dalle due associazioni organizzatrici, con proposte che spazieranno dalle prelibate piadine alla pasta e fagioli. Ma anche passatelli e un sacchetto di caldarroste offerto a tutti i partecipanti.

Un colpo d’occhio meraviglioso per l’abitato di collina fatto di casettine di legno per ospitare decine di bancarelle di artigiani e hobbisti locali. Senza dimenticare le aziende agricole della zona che troveranno posto anche all’interno della sala civica con ambienti riscaldati. "Il nostro modo di mettere in vetrina creatività, ingegno e qualità in ambito artistico ed agricolo – spiega Lorenzo Caprara, alla guida della Polisportiva Sassoleone 2015 –. La volontà è quella di offrire ai visitatori la possibilità di trovare un regalo natalizio originale e respirare un pizzico di serenità". Già, quella pace che la vallata del Santerno insegue da mesi dopo l’alternanza di alluvione e frane. Piaghe che hanno minato la quotidianità degli ultimi tempi: "La clemenza del meteo, che lo scorso anno ci ha fatto davvero penare, è un elemento determinante per godere di una proposta di intrattenimento alla quale abbiamo lavorato con entusiasmo in queste settimane – conclude Caprara –. Un numero sempre più consistente di mercatini, incastonati nella suggestiva cornice scenica delle colline, per intercettare visitatori e curiosi".

Mattia Grandi