Sbloccati treni e autostrade. Salvini precetta i ferrovieri. Panieri: "Ha capito l’importanza"

Fa tirare un sospiro di sollievo al popolo della Formula 1, ma diventa un caso politico, l’ordinanza di precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini nei confronti delle sigle sindacali che avevano indetto lo sciopero del trasporto ferroviario per domani. Le motivazioni sono appunto legate all’organizzazione del Gran premio, con 90mila spettatori attesi per la gara, per il quale tra l’altro sono stati allestiti vari treni speciali. "Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma non deve fermare un intero Paese – le parole di Salvini –. Il Gran premio significa lavoro, turismo, una grande immagine di efficienza e competitività in tutto il mondo. Non garantire alle persone di arrivare in sicurezza a Imola, visto anche il maltempo che c’è stato, è qualcosa che non potevo tollerare. Quindi lo sciopero è semplicemente posticipato".

In città però la notizia suscita reazioni contrapposte. Da un lato ci sono il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti, e soprattutto il sindaco Marco Panieri, che ringraziano il ministro per l’adozione del provvedimento. Dall’altro la Cgil imolese, che attacca Salvini e lo stesso primo cittadino. "Avevamo evidenziato nella sede del tavolo di ordine pubblico e sicurezza con la Prefettura e poi tramite una lettera urgente al ministero l’importanza di un tale provvedimento – le parole di Panieri –. Ringrazio Salvini per essersi attivato in questa direzione, comprendendo le motivate preoccupazioni del territorio".

Ma il sindacato: "Non importa se la Cgil non era tra le promotrici dello sciopero: siamo comunque fortemente contrari a questo ulteriore attacco al diritto di sciopero da parte del Governo. Desta molte perplessità il ringraziamento del sindaco Panieri a un ministro che ha preso una posizione di questo genere nei confronti del diritto di sciopero. È importante occuparsi del turismo che interessa questo territorio, ma è allo stesso modo rilevante tenere presente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, faticosamente conquistati e attaccati in modo non velato dal Governo di centrodestra".

Quella relativa al trasporto ferroviario non è però l’unica novità che ha caratterizzato la giornata di ieri sul fronte della viabilità. Autostrade ha fatto sapere che, in accordo con la polizia stradale, sono state annullate le chiusure della stazione della A14 annunciate. Il casello, per il quale si era pensato in un primo momento a uno stop per agevolare il flusso del traffico prima verso l’Autodromo e poi a fine giornata verso la A14, resterà dunque regolarmente aperto.