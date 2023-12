"Scelta da approfondire meglio"

Forti critiche dall’opposizione sulla Tariffa corrispettiva puntuale, che verrà introdotta dal 1° gennaio 2024 per il pagamento del servizio di gestione rifiuti.

"È un’incognita che pone i cittadini in difficoltà – protestano Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli e Serena Bugani –. Il numero limitato di conferimenti dei rifiuti indifferenziati previsto potrebbe obbligare le famiglie a tenere per settimane la spazzatura in casa. Chi non ci dice che tutto questo alla fine non risulterà un peso in più? La Giunta ovviamente rassicura, ma visti i precedenti non c’è molto da fidarsi". Secondo Fratelli d’Italia, siamo di fronte a "una scelta che andava ponderata meglio e che richiedeva maggiori approfondimenti. Ma ormai – proseguono Vacchi, Merli e Bugani – la decisione è stata presa, non prendiamoci in giro. Fanno degli incontri con i cittadini, non per cercare il confronto ma per comunicare loro una decisione che hanno già assunto".

Protesta anche il leghista Simone Carapia. "L’introduzione della Tariffa corrispettiva puntuale è una grossa incognita, nonostante le rassicurazioni del Comune che giura che i costi non aumenteranno e che in questi giorni avvierà un tour per catechizzare i cittadini – osserva l’esponente del Carroccio –. In molti Comuni dove si è introdotto il nuovo sistema di tariffa non è vero che chi ha differenziato di più ha pagato di meno. Tutto ciò poi rischierà di portare, nei prossimi mesi, a un aumento del fenomeno dei rifiuti nei cestini pubblici e non solo. A Imola questa criticità è già molto presente non solo nei cestini ma per strada, come più volte abbiamo messo in evidenza".

Le critiche non arrivano però solo dal centrodestra. Sempre dai banchi dell’opposizione, anche il civico Renato Dalpozzo (lista Cappello) contesta l’arrivo della Tariffa corrispettiva puntuale per i rifiuti. "Il prossimo anno assisteremo a tante persone che si vedranno aumentare considerevolmente la tariffa sui rifiuti e non capirà il perché – avverte il consigliere comunale di minoranza –. Chi è più scafato, abbandonerà i rifiuti indifferenziati nei cassonetti gialli, verdi o blu o direttamente in strada. E già ora a fianco di molti cassonetti ci sono montagne di rifiuti abbandonati, figuriamoci dopo".