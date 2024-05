Scuola di Sesto Imolese, ok al progetto esecutivo

La costruzione della nuova scuola elementare e media di Sesto Imolese compie un altro passo in avanti. Il Comune ha dato infatti il via libera al progetto esecutivo redatto dalla società di ingegneria Limes di Casalecchio di Reno. Toccherà ora all’impresa imolese Paolucci Costruzioni portare avanti i lavori nei prossimi mesi.

L’investimento complessivo si attesta sui cinque milioni; saranno finanziati con due milioni dal Pnrr, mentre alla restante parte provvederà il Comune attraverso risorse proprie. Il disco verde del Municipio al progetto, che secondo l’iniziale tabella di marcia stilata dall’ente di piazza Matteotti sarebbe dovuto arrivare lo scorso novembre, farà partire anche i lavori. Le operazioni dovranno essere completate in 540 giorni. Se non ci saranno ulteriori ritardi, l’orizzonte per l’inaugurazione è dunque tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

La futura scuola di Sesto Imolese sorgerà in posizione più vicina al campo sportivo, rispetto all’edificio attuale, utilizzando anche i 2.500 metri quadrati di terreni che il Comune ha acquistato, con un investimento di 200mila euro, proprio per la nuova scuola. Verrà costruito prima il nuovo plesso, poi sarà demolito l’attuale, al fine di consentire agli studenti di rimanere nella scuola durante la costruzione e non dover essere trasferiti altrove. L’unica parte dell’attuale plesso che verrà mantenuta è quella che oggi ospita la mensa, del 2010 e che sarà collegata al nuovo fabbricato.

A operazione ultimata, il nuovo edificio, che si estenderà su circa 1.800 metri quadrati, equamente distribuita sui due piani, con la primaria al piano terra e la secondaria di primo grado al primo piano, avrà una pianta a forma di ‘C’. Pertanto, l’ingresso pubblico al plesso si sposta da via San Vitale, dove è oggi, alla strada chiusa di accesso all’area sportiva in corrispondenza della palestra. L’attuale dotazione di parcheggi sarà raddoppiata. L’ingresso alla nuova scuola si trova all’interno della ‘C’, uno spazio che è una sorta di piazza che si estende verso la strada e si raggiunge costeggiando la sagoma della mensa, da un percorso pedonale interno all’area scolastica.

A differenza dell’attuale fabbricato, che è classificato ‘energivoro’, cioè che consuma grandi quantità di energia, il nuovo edificio sarà nZeb (nearly Zero energy building) cioè un edificio ‘A energia quasi zero’, ovvero ad elevate prestazioni energetiche che richiedono per il loro funzionamento un consumo energetico estremamente basso, quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili. Tutto questo in conformità con la nuova normativa che prevede dall’inizio del 2021 che tutti gli edifici pubblici siano nZeb.

"La nuova scuola di Sesto Imolese è un’opera da me fortemente voluta e caldeggiata all’amministrazione comunale – rivendica Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), residente nella popolosa frazione cittadina –. Dei cinque milioni che serviranno, due vengono da un riparto Pnrr firmato a dicembre 2022 dal Governo di Giorgia Meloni, gli altri tre verranno dalle casse dei cittadini imolesi. Per cui la gratitudine va al Governo e alla cittadinanza. Meno gratitudine alla giunta Panieri e al Pd che governa Imola, che è nel perenne immobilismo amministrativo. Una sola cosa doveva fare l’amministrazione comunale: rispettare i tempi. Il via libera al progetto doveva arrivare ormai mesi e mesi fa, col risultato che siamo già in ritardo di oltre sei mesi sulla tabella di marcia che era stata promessa alle famiglie di Sesto".