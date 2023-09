Scuole a Castel del Rio: Riunione per i Genitori dei Nuovi Studenti

Si avvicina il momento della prima campanella di scuola anche per gli studenti di Castel del Rio. Così, proprio in proiezione dell’avvio del prossimo anno scolastico 20232024, è stata convocata una riunione per i genitori degli iscritti alla scuola primaria Verdi e alla secondaria di primo grado del paese dell’alta vallata del Santerno. L’appuntamento è fissato in agenda per tutti l’11 settembre, con due sessioni di approfondimento alle 17.30 e alle 18.15, nei locali della Sala Magnus al piano terra di Palazzo Alidosi. Un incontro per fornire tutte le informazioni necessarie per l’inizio dell’annata tra i banchi. Presenti il dirigente scolastico e gli insegnanti con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Baldazzi che raccomanda la massima partecipazione. "Sarà una parentesi di conoscenza, confronto e dialogo per scoprire le tante opportunità a disposizione dell’utenza – spiega l’assessora alidosiana con delega alla scuola, Annamaria Mazzini –. Tra queste figurano anche i progetti e le attività che già da tempo il nostro municipio, in collaborazione con il ‘Corpo Bandistico Sant’Ambrogio’, riserva agli alunni". Poi entra nel dettaglio: "Dal servizio di pre-scuola e doposcuola, nelle mattine dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi del mercoledì e del venerdì, alla sinergia con la biblioteca – conclude –. Un modo di dare il benvenuto ai nuovi arrivati ma anche a chi frequenta da anni".