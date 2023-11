Scuole, i furti non si fermano . Anche Fontanelle nel mirino . Rubati computer e tablet

Ancora un furto nelle scuole imolesi. Questa volta, i ladri sono entrati in azione alle Fontanelle, struttura in via Papa Pio IX, nel quartiere Cappuccini, che ospita nido e materna comunale. Al termine del blitz, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, dalla struttura sono spariti pc e tablet. E perfino gel igienizzante.

Come accennato all’inizio, il furto alle Fontanelle è solo l’ultimo di una ormai lunga serie di episodi di questo tipo che si sono verificati nell’ultimo mese in varie zone della città.

Quello più lontano, in ordine di tempo risale allo scorso 4 novembre. In quella circostanza, a finire nel mirino era stato il liceo scientifico Valeriani di via Guicciardini. I baby-vandali avevano forzato la porta anti-panico dell’aula di informatica, razziando le monetine dei distributori automatici di bevande, danneggiando computer e marcatempo, e mettendo a soqquadro le aule. Nell’occasione, gli agenti del commissariato di polizia avevano denunciato a piede libero un 16enne.

Qualche giorno fa, era stata invece la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 5, Adele D’Angelo, a denunciare (ai carabinieri e pubblicamente) i tre colpi messi a segno in quindici giorni tra le scuole Rodari e Sante Zennaro.

Nella notte tra giovedì e venerdì, dalla struttura di via Pirandello, sono stati rubati sette pc e vari tablet. E nel tentativo di portare via denaro, sono stati danneggiati la cassaforte e un distributore automatico di bevande.

Due settimane prima, nel giro di un paio di giorni, i ladri erano invece entrati prima alle elementari Sante Zennaro e poi alle vicine Rodari, in via Tiro a segno. Nel primo caso, è stata danneggiata una lavagna multimediale, che i malviventi hanno staccato dal muro; nel secondo, sono spariti ancora una volta pc e tablet. Materiale didattico prezioso per l’attività degli alunni.

All’appello della dirigente D’Angelo, che aveva scritto un’accorata lettera aperta alle istituzioni e all’intera città, avevano risposto nei giorni scorsi il sindaco Marco Panieri e il vicesindaco Fabrizio Castellari. "Stiamo completando la mappatura degli impianti di allarme dei vari plessi, con il preciso scopo di dotare dei sistemi di allarme perimetrali tutti gli edifici scolastici mancanti – avevano spiegato i due amministratori –. Questi interventi sono inseriti nel piano degli investimenti finanziati il prossimo anno. Perché una scuola più sicura, sotto tutti gli aspetti, è un valore per tutta la comunità".