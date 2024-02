Senna e Ratzenberger . Concorso per le scuole

‘L’Autodromo: 30 anni dalla morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger – L’amore per la corsa e l’amore per gli altri’ è il titolo del concorso che il Comune è pronto a promuovere nelle scuole cittadine in memoria dei due piloti di Formula 1 scomparsi nel weekend del Gran premio di Formula 1 di Imola del 1994.

Lo scopo dell’iniziativa è "conoscere, attraverso i disegni, l’idea dei bambini sulla passione per lo sport che induce a farne un lavoro, anche in considerazione dei rischi che lo sport motoristico può portare pur di realizzarlo".

Un altro "aspetto importante" del concorso, rivolto alle quarte elementari e alle prime e seconde medie imolesi, è secondo la Giunta "quello legato alla solidarietà e all’attenzione alla diversità". Il tutto "ispirandosi alla figura di Senna, che ha fatto del suo grande impegno solidaristico nei confronti delle popolazioni brasiliane povere ma non solo, una vera e propria missione", sottolineano dal Municipio, rimarcando anche "l’aspetto caratteriale" del campione brasiliano che "è rimasto sempre una persona semplice e umile pur essendo un personaggio di fama mondiale".

Sempre nelle parole della Giunta, il concorso è finalizzato a "creare una sinergia tra l’Autodromo e le nuove generazioni", "rappresenta un’occasione di spunto per future iniziative" e "vuole essere anche un contributo al rilancio del coinvolgimento e partecipazione delle scuole verso i temi che più coinvolgono il territorio locale".

Gli elaborati possono essere presentati in forma artistica (disegni, manifesti, cartelloni, foto, collage realizzati con ogni strumento o tecnica) o multimediale (video). Il concorso è ‘aperto’ ed è lasciata all’iniziativa di docenti e studenti "ampia libertà metodologica ed espressiva". Dietro l’elaborato dovrà essere indicata la classe partecipante, la sezione e l’istituto di appartenenza. Potrà essere presentato: elaborato collettivo della stessa classe e sezione, riportante nel retro la classe e la sezione (vincitrice sarà l’intera classe); elaborato di singoli studenti riportante nel retro la classe e la sezione di appartenenza (vincitrice sarà comunque l’intera classe di appartenenza del miglior elaborato).

Il bando verrà reso noto a breve. Per partecipare c’è comunque tempo fino al 6 aprile. Le classi vincitrici (una quarta elementare, una prima e una seconda media) riceveranno un premio consistente in una visita all’Autodromo(per l’intera classe e relativi insegnanti) durante uno degli eventi stagionali del circuito.

e. a.