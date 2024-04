Senna e Ratzenberger. Il giorno del ricordo. Atteso Tajani in città. Spazio a mostre e teatro

Archiviato con successo il fine settimana del Wec, per l’Autodromo è il momento di pensare alle commemorazioni per i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna (celebrato già domenica scorsa con un enorme striscione calato dalla cima della torre del circuito poco prima della partenza della gara del Mondiale Endurance) e Roland Ratzenberger.

Al primo maggio, giorno del tragico incidente del campione brasiliano durante le fasi iniziali del Gp di F1 di San Marino del 1994 (all’indomani dello schianto fatale del pilota austriaco), manca solo una settimana. E ieri è stato reso noto nei dettagli il programma della giornata all’Enzo e Dino Ferrari, circuito che tra l’altro proprio domani spegne 71 candeline.

Mercoledì porte aperte al pubblico, rigorosamente a piedi, dalle 8 alle 18 con ingresso gratuito.

Si parte alle 9.30 con una camminata dedicata ad Ayrton e Roland che culminerà in uno scatto commemorativo. L’invito per gli appassionati è indossare i colori delle bandiere del Brasile e dell’Austria.

Alle 13.30 è in programma la classica commemorazione alla variante del Tamburello. Previsto un momento istituzionale di ricordo con autorità locali, nazionali ed internazionali. Minuto di silenzio alle 14.17, ora dell’incidente di Senna. Attesi tra gli altri il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira. A seguire, il ricordo di Ratzenberger con deposizione fiori alla variante Villeneuve.

Alle 16.30, in sala stampa, proiezione di un breve estratto del documentario di Peter Levay dedicato a Ratzenberger. Alle 16.45, un momento di ricordo di Senna insieme alla presentazione del libro di Franco Nugnes dal titolo ‘Senna - Le verità’.

Infine, alle 21, sul rettilineo di partenza dell’Autodromo evento speciale dal titolo ‘Io e Ayrton’, un monologo teatrale accompagnato da musica e immagini.

Al museo Checco Costa, che sulla sua facciata principale ospita un grande murale dell’artista brasiliano Kobra dedicato a Senna, dalle 8 alle 18 spazio a esposizioni di memorabilia di Ayrton. Non mancherà nemmeno in questo caso una parte dedicata a Ratzenberger. In programma attività durante tutta la giornata, con l’accensione della ruota panoramica alle spalle del tribune centrali del circuito (attrazione a pagamento). Le attività di ristorazione della zona proporranno piatti locali e brasiliani.

Fin qui il programma in Autodromo. Numerose sono però le iniziative per ricordare Senna anche in centro storico. Dalle 12.30 alle 22 sarà visitabile la mostra Magic al museo San Domenico con gli scatti di Angelo Orsi e Mirco Lazzari. Dalle 10 alle 20 a Palazzo Vacchi (sede di Confartigianato - via Appia, 37) sarà aperta anche ‘ImolAyrton’, mostra fotografica di Marco Isola.

All’ex bar Bacchilega, in piazza Matteotti, dalle 9.30 alle 19 c’è ‘Senna tra manga, comix e realtà’. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 alla Salannunziata (via Fratelli Bandiera, 17/A) ecco la mostra dal titolo "Da ‘Ayrton Senna’ alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte", a cura di Vinicio Dall’Ara, che ripercorrendo la memoria a partire dal monumento all’interno del parco delle Acque Minerali si colloca nell’orizzonte della più recente produzione artistica dello scultore di Pietrasanta. Pierotti ha anche donato alla città un grande pannello murale che ritrae il volto del campione brasiliano, appositamente realizzato per i 30 anni dalla sua scomparsa, che verrà inaugurato nei prossimi giorni.

Non solo Imola ricorderà Senna nel trentennale della morte. Varie iniziative sono infatti in programma anche a San Marino e a Torino. Nel capoluogo piemontese, il museo nazionale dell’automobile dedica ad Ayrton una grande mostra curata da Carlo Cavicchi dal titolo ‘Ayrton Senna Forever’. Ci sarà spazio per le monoposto più significative guidate da Senna nel corso della sua carriera, per foto e per memorabilia, tra cui una vasta selezione di tute da corsa e caschi. Il primo maggio collegamento in diretta video con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.